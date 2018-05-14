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Губернатор Иркутской области отчитался о доходах за 2017 год
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Губернатор Иркутской области отчитался о доходах за 2017 год 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ИРКУТСК, 14 мая — РИА Новости. Официальный доход губернатора Иркутской области Сергея Левченко за 2017 год исчисляется суммой 4,9 миллиона рублей, сообщается на сайте правительства Иркутской области.
В соответствии со сведениями, размещенными на сайте правительства региона, доход Левченко с 1 января по 31 декабря 2017 года составил 4,9 миллиона рублей. Это на 823 тысячи больше, чем в 2016 году. Из документа также следует, что в прошлом году глава Приангарья приобрел земельный участок площадью 1283 квадратных метра.
У супруги губернатора Иркутской области доход за этот же период составил 7,66 миллиона рублей. Также в собственности у нее числятся две квартиры и автомобиль Audi Q7.
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