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Доходы главы Иркутской области выросли почти на 19%
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Доходы главы Иркутской области выросли почти на 19% 

ТАСС 46 минут назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
15 мая. /ТАСС/. Рост доходов губернатора Иркутской области Сергея Левченко в 2017 году составил порядка 19%. В прошлом году он заработал 4,9 млн рублей к 4,1 млн рублей в 2016 году — такие данные опубликованы на официальном сайте правительства региона.
Декларированный доход супруги главы региона — 7,69 млн рублей, что на 11 раз меньше 2016 года. В прошлом же году она заработала 79,8 млн рублей, из которых тогда, по данным администрации области, менее 2 млн рублей составили доход по основному месту работы и пенсия. Остальная сумма — доход от продажи принадлежащих акций и имущества.
Список имущества семьи с прошлого года изменился — у главы региона в индивидуальной собственности появился земельный участок для строительства индивидуального жилого дома, гаража и хозяйственных построек площадью 1283 кв. м. Как и в прошлом году в пользовании Левченко остался земельный участок в садоводческом обществе площадью 838 кв. м и гаражный бокс и квартира площадью 90 кв. м.
Супруга Левченко, как и в прошлом году, владеет двумя квартирами площадью 54,6 и 130 кв. м, а также долей в еще одной квартире площадью 90 кв. м. В пользовании она имеет гараж, также в этом году задекларировали легковой автомобиль Ауди Q7.
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