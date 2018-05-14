Доходы главы Удмуртии за 2017 год выросли почти на 30 млн рублей

ИЖЕВСК , 14 мая. / ТАСС /. Доходы главы Удмуртии Александра Бречалова за 2017 год выросли почти на 30 млн рублей по сравнению с прошлым годом, это следует из опубликованных в понедельник на официальном сайте республики сведениях о доходах главы региона за 2017 год.

По этим данным, декларированный годовой доход Бречалова в 2017 году составил 34 081 285 рублей «с учетом суммы от продажи недвижимого имущества». В собственности Бречалова находится 1/2 четырехкомнатной квартиры площадью в 149,5 кв. м и два легковых автомобиля Volkswagen Multivan и Volkswagen 7HC Multivan.

По данным за 2016 год, доход Бречалова, который тогда являлся секретарем Общественной палаты РФ , составил 4 629 431 рубль. Тогда в его собственности, кроме оставшейся доли в четырехкомнатной квартире и двух упомянутых автомобилей, находился земельный участок площадью 3872 кв. м под здание склада, нежилое административное здание площадью 375,9 кв. м и здание производственного назначения площадью 259,3 кв. м.

Доход супруги главы Удмуртии в 2017 году составил 4 889 592 рубля «с учетом суммы от продажи недвижимого имущества». Ей принадлежит земельный участок для ведения личного приусадебного хозяйства площадью в 1,6 тыс. кв. м, земельный участок под индивидуальное жилое строительство площадью 593 кв. м. Кроме того, у супругов в пользовании есть четырехкомнатная квартира площадью 147,5 кв. м. В 2016 году супруга Бречалова заработала 4 708 248 рублей. В ее собственности была 1/2 доли в четырехкомнатной квартире и земельный участок площадью 1,6 тыс. кв. м.