Губернатор Иркутской области отчитался о доходах за 2017 год

В соответствии со сведениями, размещенными на сайте правительства региона, доход Левченко с 1 января по 31 декабря 2017 года составил 4,9 миллиона рублей. Это на 823 тысячи больше, чем в 2016 году. Из документа также следует, что в прошлом году глава Приангарья приобрел земельный участок площадью 1283 квадратных метра.

У супруги губернатора Иркутской области доход за этот же период составил 7,66 миллиона рублей. Также в собственности у нее числятся две квартиры и автомобиль Audi Q7.