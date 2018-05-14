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Новосибирцы набрали за четыре месяца 24 тысячи кредитов, чтобы купить квартиры
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Новосибирцы набрали за четыре месяца 24 тысячи кредитов, чтобы купить квартиры 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В управлении Росреестра по Новосибирской области подсчитали, какое количество ипотек новосибирцы оформили за 4 месяца 2018 года.
«Всего за 4 месяца текущего года управлением внесено 24,4 тысячи записей об ипотеке, это на 37% больше по сравнению с показателями 4 месяцев 2017 года — 17,9 тысячи и на 32% больше, чем за 4 месяца 2016 года — 18,5 тысячи», — рассказали в представители ведомства.
Кроме того, число записей об ипотеке, внесенных в ЕГРН в апреле 2018 года составило 7,4 тысячи. По сравнению с показателями апреля 2017 года это число выросло на 32%, а с показателями апреля 2016 года — на 45%.
«Пока количество ипотек, зарегистрированных в апреле, остается наибольшим в 2018 году: апрель — 7,4 тысячи, март — 6,9 тысячи, февраль — 5,4 тысячи, январь — 4,8 тысячи», — добавили в Росреестре.
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