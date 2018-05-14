Больше половины россиян довольны ситуацией в стране 

Таковы данные опроса ВЦИОМ, пишут «Известия». 77% россиян довольны своей личной жизнью, и столько же — считают, что живут хорошо. При этом россияне стали менее позитивно оценивать будущее. 45% респондентов считают, что трудные времена ещё впереди. Всего 25% думают, что проблемный период уже прошёл, а 18% уверены, что Россия переживает его сейчас. Социологи полагают, что подобная динамика настроений обусловлена как и прошедшими выборами, так и различными внутренними и внешнеполитическими событиями.