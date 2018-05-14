Ещё
Больше половины россиян довольны ситуацией в стране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Больше половины россиян довольны ситуацией в стране 

Авторадио 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Таковы данные опроса ВЦИОМ, пишут «Известия». 77% россиян довольны своей личной жизнью, и столько же — считают, что живут хорошо. При этом россияне стали менее позитивно оценивать будущее. 45% респондентов считают, что трудные времена ещё впереди. Всего 25% думают, что проблемный период уже прошёл, а 18% уверены, что Россия переживает его сейчас. Социологи полагают, что подобная динамика настроений обусловлена как и прошедшими выборами, так и различными внутренними и внешнеполитическими событиями.
Авторадио: последние новости
Минфин объяснил сокращение расходов на выплату пенсий Россияне стали меньше бояться потерять работу Нарушителей табачного закона в России наказали на 30 миллионов рублей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы регионы РФ с заразными клещами62
Киркоров оскорбил россиян526
Дочь главы Ростехнадзора арестовали за хищения146
«Арктика может стать зоной военной конкуренции»67
России предупредили о грядущей изоляции417
Видео
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровске
Происшествия
00:32
В московском метро произошла потасовка
Происшествия
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
00:50
Смерч в Астрахани попал на видео
Происшествия Катастрофы
01:19
На Украине заявили о ненужности Крыма
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение