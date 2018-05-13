Австралия ввела запрет на оплату крупных покупок наличными

Банк России и минфин обсуждали похожее прямое ограничение расчетов наличными за крупные покупки с 2012 года, однако с началом финансового кризиса идея была практически забыта.

В ее пользу есть сильные аргументы — борьба с теневой экономикой, коррупцией, отмыванием преступных доходов. Однако любые инициативы по стимулированию безналичного оборота упираются в высокие комиссии за эквайринг и межбанковские переводы, а также сложности с Интернетом в отдаленных местностях. Для предпринимателей обслуживание наличного оборота обходится в два раза дешевле приема безналичных платежей (1,5-2 процента). Именно поэтому, к примеру, в России до сих пор платят наличными за наиболее дорогие покупки — автомобили и недвижимость. Кроме того, нелегальное обналичивание сокращается и без ограничений наличного оборота, в прошлом году его объем, по оценке Банка России, составил 326 миллиардов рублей по сравнению с 1,2 триллиона в 2013 году.

Поэтому власти пока лишь поэтапно сокращают порог выручки, после которого магазины обязаны предоставить покупателю возможность расплатиться наличными. Они и так постепенно утрачивают ведущие позиции: хотя их объем в обращении постоянно растет, но доля безналичных расчетов растет еще быстрее. Этот процесс резко ускорится после внедрения системы быстрых платежей, разработанной Ассоциацией ФинТех под эгидой Банка России (ее тестирование завершено на днях, в январе она будет доступна для использования). Разработчики обещают, что тарифы в рамках этой системы будут минимальными или даже нулевыми.