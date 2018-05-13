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В Португалии снизят налоги тем, кто не сдает жилье туристам
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В Португалии снизят налоги тем, кто не сдает жилье туристам 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Стремление заработать на туристах привело к тому, что в исторических центрах Лиссабона и Порту практически не осталось коренных жителей. Владельцы домов и квартир выселили пожилых арендаторов, предпочитая сдавать помещения отдыхающим из-за рубежа. Это приносит большие деньги, ведь цены на жилье здесь существенно выросли в последнее время, и теперь они даже выше, чем, например, в Париже.
Чтобы исправить ситуацию, власти Португалии намерены снизить налоги тем, кто готов по низкой цене сдавать квартиры своим же соотечественникам. Так, предоставляющие жилье в аренду в течение трех лет по цене на 20 процентов ниже среднерыночной могут рассчитывать на двукратное снижение земельного налога и освобождение от налога за сдачу в аренду жилых помещений. Если этот срок превышает 10 лет, то владелец получает право на уменьшение подоходного налога с 28 до 14 процентов, а если он более 20 лет — до 10 процентов.
Эти меры направлены в первую очередь на то, чтобы защитить наиболее уязвимую часть населения — пожилых людей. Кроме того, совет министров утвердил правило, согласно которому автоматически продлеваются договоры аренды, заключенные с лицами старше 65 лет или с инвалидами, проживающими на одном и том же месте более 25 лет. Попытки защитить стариков в этом вопросе предпринимались и ранее, однако владельцы находили различные лазейки, чтобы освободить помещения от таких жильцов.
Интересно, что власти Португалии стремятся не только сохранить коренное население в городах, но и привлечь молодежь в провинцию. Пожелавшим переехать в деревню, где наблюдается нехватка рабочей силы, правительство готово предоставить свою помощь при переселении и поиске доступного жилья.
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