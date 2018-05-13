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У банков стало больше оснований для отказа в проведении валютных операций
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У банков стало больше оснований для отказа в проведении валютных операций 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Федеральный закон, уточняющий основания для отказа в осуществлении валютных операций, вступает в силу 13 мая.
В соответствии с ним вводятся изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле, а также в Кодекс об административных правонарушениях. Одна из главных целей документа — предотвратить незаконные валютные операции, совершаемые через уполномоченные банки России.
До принятия закона при формальном наличии всех необходимых документов, являющихся основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк мог отказать в её проведении только в том случае, если возникают подозрения, что она совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма. Новые изменения предоставляют возможность уполномоченным банкам отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации.
Кроме того, законодательно устанавливаются отдельные административные наказания за незаконные валютные операции, а также за правонарушения, связанные с репатриацией денежных средств. К примеру, должностных лиц могут оштрафовать на сумму от четырёх до пяти тысяч рублей (в случае повторного нарушения — дисквалификация на срок от шести месяцев до трёх лет).
Законом вводятся четыре субъекта административной ответственности: граждане, лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридические лица и должностные лица.
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