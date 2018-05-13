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Прокурор Приморского края обнародовал свой доход за 2017 год
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Прокурор Приморского края обнародовал свой доход за 2017 год 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Прокурор Приморского края Сергей Бессчасный обнародовал свой годовой доход. Соответствующий документ опубликован на сайте краевой прокуратуры, сообщает PRIMPRESS.
В 2017 году Сергей Бессчасный, по указанным сведениям, заработал 4 160 933 рубля. Доход супруги прокурора Приморского края за 2017 год составил 3 329 739 рублей. В собственности у семьи числятся две квартиры, земельный участок, а также три объекта незавершенного строительства — жилой дом, гараж, кухня.
В собственности Сергея Бессчасного также значится автомобиль марки Toyota Land Cruiser 200.
Первый заместитель прокурора Приморского края Вячеслав Шайбеков за прошедший год заработал 3 141 090 рублей. В собственности у него две квартиры и гараж.
Заместитель прокурора Приморского края Вячеслав Логвинчук задекларировал 3 393 896 рублей. Другой заместитель прокурора Виктор Малюков заработал 2 472 176 рублей.
Прокурор Владивостока Сергей Лубенец, занявший этот пост в ноябре прошлого года, задекларировал 2 505 761 рубль. В собственности у него значится одна квартира. Доход его супруги составил 285 000 рублей. Кроме того, она владеет квартирой, земельным участком и автомобилями Nissan Qashqai и Toyota Highlander.
Стоит отметить, что среди краевых прокуроров больше всех заработал прокурор Яковлевского района Александр Гришанов. Он задекларировал 5 689 137 рублей.
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