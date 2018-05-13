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Банки будут чаще отказывать в валютных операциях
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Банки будут чаще отказывать в валютных операциях 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
С понедельника в России вступают в силу изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
Как следует из поправок, в России теперь будет введено наказание за совершение незаконных валютных операций. Так, должностное лицо организации теперь несёт ответственность за незаконные валютные операции, правонарушение карается штрафом от 20 000 до 30 000 рублей. В случае повторного нарушения должностные лица будут отстранены от своей деятельности сроком до 3 лет.
Изменениями также предусмотрено, что резидент обязан указывать в договорах при осуществлении внешнеторговой деятельности конкретных сроков исполнения сторонами обязательств по договорам.
Банки смогут чаще отказывать в осуществлении валютной операции. Сейчас такой отказ возможен при непредставлении необходимых документов или же в случае, если они недостоверны. Теперь же банки смогут отказывать клиентам в проведении валютных операций при представлении документов, не соответствующих требованиям Закона о валютном регулировании.
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