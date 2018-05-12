Игорный бизнес принёс бюджету Нижегородской области в первом квартале 2 млн руб. 

Игорный бизнес принес бюджету Нижегородской области за январь — март 2018 года более 2 млн рублей. Отчёт опубликован на сайте Министерства финансов Нижегородской области. Согласно приведенным данным, на 1 апреля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составляют 2,17 млн рублей. Утвержденные бюджетные назначения на 2018 год составляют 7,22 млн Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».