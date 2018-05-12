Соцвычеты можно получать ежегодно

Моему сыну предстоит сложная операция. Теоретически для нас она должна быть бесплатной, но нам сказали, что ждать бесплатной операции придется долго. Задержка грозит необратимыми последствиями для здоровья ребенка, поэтому нам, скорее всего, придется эту операцию оплачивать. Можем ли мы рассчитывать на то, что государство возместит наши расходы?

Да, можете. У вас два пути. Первый — найти средства на операцию (возможно, взять кредит), оплатить ее, а потом подать заявление в департамент или комитет здравоохранения вашего региона с требованием возместить вам расходы на лечение. Правда, дело это достаточно сложное. Придется пройти тот же путь, что и при получении квоты на лечение, то есть доказать, что операция была действительно необходима.

Второй путь — использование так называемых социальных налоговых вычетов. Их применение регламентируется ст. 219 Налогового кодекса РФ

Налоговый вычет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, исходя из которой с вас берут налоги. Принцип возврата средств на все социальные вычеты одинаков: возвращается не вся сумма, указанная в разрешенном законом размере и типе вычетов, а лишь налоги, уплаченные с этой суммы.

Сколько вернут

Правила возврата части средств, потраченных на лечение свое или членов своей семьи, в том числе детей, регулируются пунктом 3 ст. 219. Размер социальных налоговых вычетов может корректироваться каждый год. В этом году, как и в предыдущем, он составляет пока максимум 120000 рублей.

Соответственно, на руки можно получить лишь сумму подоходного налога — 13% от этой суммы. То есть не более 15600 рублей. Как видите, это совсем немного. Но все же выход есть, об этом — чуть ниже.

За что дают вычет на лечение

Вычет за медуслуги предполагает возврат государством денег, потраченных на лечение и лекарства только на территории РФ. Лечение за границей государством не компенсируется — во всяком случае, путем вычета.

Под социальный налоговый вычет подпадают расходы на платное лечение, в том числе на стоматологическую помощь (включая брэкеты, пломбирование и прочее). А также на медуслуги и лекарства, на санаторно-курортное лечение. Все они должны входить в специальный Перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 201 (ред. от 26.06.2007) с последующими изменениями.

Помимо этого, возмещению через налоговый вычет подлежат расходы на оформление медстраховки вне рамок ОМС.

Могут дать обоим родителям

Вычет делается из налогов, которые вы платите. Если вы не платили подоходный налог, значит, не имеете права на социальный налоговый вычет. Поэтому безработным (в том числе зарегистрированным на бирже труда), пенсионерам и предпринимателям, не уплачивающим НДФЛ (подоходный налог), социальные и стандартные налоговые вычеты не предоставляются.

Вычет дается на лечение как одного, так и нескольких детей сразу или поочередно — лишь бы его сумма не превышала вышеуказанную. Дети могут быть как родными, так и приемными — до 18 лет.

Вычет могут получать оба родителя. Соответственно, сумма при этом удваивается — но только в случае реально понесенных затрат. Затраты придется подтверждать документально. При этом надо соблюдать следующие требования:

Организации, которые оказывали вам медицинские, санаторно-курортные и страховые услуги, предоставляли лечение — независимо от формы собственности, — должны иметь все необходимые разрешения на свою деятельность от государства (лицензии и пр.) и находиться на территории РФ.

Договор на предоставление любых платных услуг для последующего получения вычета должен быть заключен между организацией и физическим лицом, претендующим на вычет, или его супругом.

Кроме лечения, вычет можно получить и в связи с покупкой лекарств. Их перечень также дан в постановлении Правительства РФ №201 (см. выше). Он достаточно широк. Лекарства подпадают под право на вычет, если:

они уже оплачены заявителем;

назначены официально, то есть куплены по рецепту врача со специальной печатью.

Как оформлять такие рецепты, врачи знают.

Дорогое оплатят полностью

А вот теперь — про исключения, которые помогут вам получить возмещение значительно более крупных сумм, потраченных на операцию вашего сына. Если вашему ребенку (или вам, или любому другому гражданину РФ) требуется дорогостоящее лечение, верхний предел выплат не устанавливается.

Как указано в подпункте 3 пункта 1 ст. 219 НК РФ (цитируем): «по дорогостоящим видам лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов».

Правда, касается это не всех дорогих медуслуг. Правительство РФ утвердило «Перечень дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, размеры фактически произведенных налогоплательщиком расходов по которым учитываются при определении суммы социального налогового вычета». Он установлен тем же постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 201 в редакции от 26.06.2007 N 411.

В этот перечень включены 27 видов медпомощи, которые охватывают подавляющее большинство тяжелых состояний, требующих дорогостоящего лечения. Например, хирургическое лечение врожденных аномалий, тяжелых форм болезней нервной системы, трансплантация органов, лечение наследственных болезней и так далее.

Затраты на их лечение могут составлять и 300 тысяч, и миллион, и более. Соответственно, размер выплат составит 13% от этих сумм. Кроме лечения и лекарств, под вычеты подпадают также дорогие расходные материалы. Для компенсации расходов на них за счет вычета необходимы следующие условия:

клиника не могла приобрести расходники самостоятельно;

на руках имеется справка, что без этих расходников дорогостоящая медпомощь невозможна.

Вы можете самостоятельно определить, относится ли лечение к дорогостоящим, по специальному коду в справке об оплате услуг для подачи в налоговые органы . Код «2» — процедура дорогостоящая, код «1» — обычная.

Готовьтесь заранее

Порядок получения налоговых вычетов — заявительный. Для их получения необходимо обратиться в районное подразделение налоговой службы (ФНС) по месту жительства или месту пребывания в начале следующего календарного года после того, как вами были уплачены деньги за лечение или лекарства.

Вычет рассчитывается исходя из суммы ваших затрат, соответственно, потребуется их подтверждение. Поэтому вам нужно сохранять все чеки, рецепты, договоры с медорганизациями и предъявлять их в налоговые органы.

Социальный налоговый вычет можно получать не только в ФНС сразу за весь предшествующий год, но и по месту работы — на текущие медицинские и страховые расходы. Для начала, правда, все равно придется посетить ФНС и получить подтверждение права на налоговый вычет — но уже не дожидаясь конца года. Подтверждение надо предъявить работодателю. После этого вы будете получать зарплату без удержания 13% подоходного налога — до тех пор, пока сумма вычета не будет погашена. Если до конца года этого не произошло, остаток придется все равно получать в ФНС.

Вычет дается только за те годы, в которые производилась оплата лечения, лекарств или страховки. Предъявлять документы на получение вычета можно в течение трех лет после произведенных затрат. То есть сейчас можно подавать заявления на вычет за 2017-й, 2016-й и 2015-й годы. Через работодателя можно получить вычет только за текущий год.

Заявление на вычет в ФНС рассматривается за 10 дней. Потом еще 3 месяца налоговики вправе проверять предоставленные сведения и документы. Когда решение принято, об этом сообщают в 5-дневный срок в письменном виде. Еще месяц дается на перевод денег на вашу карточку или на счет. Кроме того, по вашей просьбе сумма вычета может быть учтена в счет будущих налогов. Но делается это только по вашему заявлению.

Для оформления вычета понадобятся следующие документы:

заявление родителя;

справка из бухгалтерии об уплаченном подоходном налоге (2-НДФЛ);

налоговая декларация заявителя (форма 3-НДФЛ, можно заполнить на сайте ФНС или через МФЦ);

свидетельство о рождении ребенка;

реквизиты счета, на который будут переводиться деньги;

подтверждение медицинских расходов, а именно:

1. Договор с клиникой или рецепт на лекарство по форме N 107-1/у со штампом «Для налоговых органов РФ», выданный врачом.

2. Лицензия медицинского учреждения или страховой компании (копия).

3. Справка, подтверждающая, что услуги были оплачены.

4. Документы о ваших расходах на лекарства или услуги (платежки, чеки).

5. Договор со страховой компанией или полис (при возврате за страховку). Договор должен быть только на лечение.

Можно повторять

Вычеты на лечение (равно как и другие социальные вычеты) можно оформлять хоть каждый год — по мере накопления «медицинских» затрат. Какие-то сложности могут возникнуть лишь первый раз. Не стоит пугаться длинного перечня необходимых документов. На самом деле оформить вычет достаточно просто. Стоит попробовать один раз, и вы в этом убедитесь.

Тем не менее советуем вам параллельно со сбором средств для получения вычета оформить заявку на получение квоты на лечение вашего сына. Как это делается, должны знать врачи вашей клиники. В этом случае вы сможете рассчитывать на полное возмещение затрат на лечение вашего сына.