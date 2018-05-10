Правительство предложило упростить уплату пенсионных взносов

Правительство предложило упростить порядок подтверждения перечисления средств для граждан, самостоятельно уплачивающих страховые взносы на пенсию. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал принять во втором чтении.

Законопроект, подготовленный Правительством, направлен на соблюдение прав застрахованных лиц, самостоятельно уплачивающих дополнительные страховые взносы в рамках программы государственного софинансирования пенсии.

Законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» предусмотрено, что при самостоятельной уплате взносов человек должен не позднее 20 дней со дня окончания квартала представлять в территориальный орган Пенсионного фонда копии платёжных документов за истекший квартал с отметками кредитной организации об исполнении.

Но при перечислении денежных средств используются различные способы и платёжные системы, и на документах, подтверждающих уплату взносов, не всегда есть такие отметки.

Законопроектом предлагается исключить требование о наличии на платёжных документах отметки кредитной организации об исполнении. При этом предоставляется возможность направлять такие документы в электронной форме.

Кроме того, авторы инициативы предлагают изменить срок передачи управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам средств федерального бюджета, направленных на софинансирование формирования пенсионных накоплений, ограничив его 15 рабочими днями со дня поступления указанных средств в бюджет Пенсионного фонда.