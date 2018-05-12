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Назван возраст самого старого пенсионера России
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Назван возраст самого старого пенсионера России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В настоящий момент самому старому пенсионеру России 128 лет, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.
Самым старым пенсионером в России является женщина, проживающая в Чечне. Она родилась 1 июля 1889 года.
Ранее россияне рассказали об оптимальном пенсионном возрасте. Существующий порог пенсионного возраста назвали оптимальным 53% работников, 35% выступили за снижение в среднем до 54 лет у мужчин и 50 лет у женщин. За повышение пенсионного возраста для улучшения состояния экономики России выступили 6% работников.
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