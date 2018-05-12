Назван возраст самого старого пенсионера России

Самым старым пенсионером в России является женщина, проживающая в Чечне . Она родилась 1 июля 1889 года.

Ранее россияне рассказали об оптимальном пенсионном возрасте. Существующий порог пенсионного возраста назвали оптимальным 53% работников, 35% выступили за снижение в среднем до 54 лет у мужчин и 50 лет у женщин. За повышение пенсионного возраста для улучшения состояния экономики России выступили 6% работников.