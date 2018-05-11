Пенсионные расходы: здесь отрежут, там добавят

Минфин предлагает сократить в этом году бюджетные расходы по статье «социальная политика», в том числе, траты на пенсионное обеспечение. При этом в Госдуме Пенсионном фонде России уверяют, что на выплатах пенсионерам это не отразится. Иначе, заверили эксперты, предложения ведомства будут противоречить действующему законодательству и новому «майскому указу» президента России.

Государство может сократить расходы на социальную политику на 52,93 млрд руб. Из них 51,5 миллиарда — это траты на пенсионное обеспечение. Министерство финансов РФ подготовило соответствующие поправки в федеральный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Документ размещен для обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов уточнил «Газете.Ru» , что сокращение расходов на пенсионное обеспечение никак не отразится на размерах пенсий тех граждан, которые сейчас получают пенсии.

«Что касается других статей расходов на социальную политику, то здесь нужно внимательно смотреть. Если это вопрос неизрасходованных средств в первом полугодии, и прогноз на экономию в следующем, то это один вопрос. Действительно, такие меры принимаются каждый год, когда неизрасходованные средства перебрасывают на другие статьи. Если причина в том, чтобы урезать социалку в целях других статей расходов, то это недопустимо», — сказал Нилов.

По его словам, обоснование предложенных корректировок будет рассматриваться после внесения пакета поправок в Госдуму.

В Минфине на вопрос «Газеты.Ru» о причинах сокращения пенсионных расходов оперативно не ответили.

В Пенсионном фонде России «Газете.Ru» рассказали, что расходы на пенсии в этом году напротив, вырастут. «В соответствии с поправками в бюджет Пенсионного фонда России, внесенными в правительство, расходы ПФР на выплату пенсий в 2018 году увеличатся на почти на 99 млрд рублей», — прокомментировали в фонде.

Так же добавили, общие расходы на пенсионное обеспечение увеличатся на 371 млрд рублей и составят 7,35 трлн рублей. Также поправки предусматривают сокращение трансфертов бюджету ПФР из федерального бюджета на 68,3 млрд рублей. Таким образом, снижается зависимость от федерального бюджета, уточнили в ПФР.

В фонде добавили, что при исполнении бюджета ПФР в 2018 году будут использованы переходящие остатки средств бюджета 2017 года, которые составили 234,2 млрд рублей.

«Эти средства в соответствии с законодательством будут использованы на финансирование направлений расходов бюджета ПФР — 2018 и позволят обеспечить снижение размера трансферта из федерального бюджета», — рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда.

Эксперты же полагают, что предложения Минфина противоречат задачам развития России на ближайшие 6 лет, которые содержатся в указе президента России Владимира Путина . В том числе, речь идет о повышении доходов населения и снижения количества бедных в два раза.

«Есть указ президента, программа. И этот указ очень затратный. В нем есть такой пункт, сократить бедность в два раза, а сократить бедность, не давая денег, никогда никому еще не удавалось», — высказала свое мнение директор Независимого института социальной политики Татьяна Михайловна Малеева.

Она обратила внимание, что в указе президента России Владимира Путина есть и пункт об устойчивом росте доходов населения.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что в России в последние годы количество бедных колеблется вокруг цифры в 20 млн человек, что составляет то более 13% от всего населения страны.

Что касается доходов населения в 1 квартале этого года, то здесь наблюдается рост в 3% к прошлому году. Это в том числе связано с индексацией трудовых пенсий с 1 января на 3,7%, с 1 апреля на 2,9% вырлосли социальные пенсии, повышением зарплат бюджетникам, а также увеличением минимального размера оплаты труда до 9,4 тыс. рублей с 1 января и до 11,1 тыс. рублей с 1 мая.

По словам Малевой, в настоящее время уже меньшая часть населения зависит от рынка труда и заработной платы. Растут такие два «полюса» — дети и пожилые люди, которые получают поддержку от государства через социальную систему.

Она отмечает, что новое правительство, которое будет сформировано в ближайшее время, должно будет принять решения по выполнению указа Путина.

Ранее в интервью «Газете.Ru» Ярослав Нилов говорил о том, что в этом году порядка 45 тысяч граждан и так столкнется с проблемой, когда, даже достигнув пенсионного возраста, они не смогут получить страховую пенсию.