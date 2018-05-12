Критерии определения максимальных сумм банковской гарантии пересмотрены

Правительство пересмотрело подход к определению максимальных сумм банковских гарантий, выданных одним банков в целях обеспечения уплаты налогов. В частности, из числа критериев убрана величина собственных средств. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 12 мая.

Согласно документу, теперь будут учитываться участие в системе страхования вкладов физических лиц, нахождение под контролем Центробанка России или российского государства , наличие кредитного рейтинга по национальной шкале. Для кредитных организаций, не соответствующих этим критериям, максимальные суммы одной гарантии и всех одновременно действующих гарантий составляют 0,01 и 0,1 процента величины собственных средств соответственно.

Для банков-участников системы страхования вкладов при прочих равных условиях указанные суммы равны 0,1 процента и один процент величины собственных средств соответственно.

Если банк не только является участником системы страхования вкладов, но и имеет уровень кредитного рейтинга не ниже «BBB— (RU)» по шкале АКРА и (или) «гuВВВ-» по шкале «Эксперт РА», то максимальные суммы одной гарантии и всех одновременно действующих гарантий составляют два и 10 процентов величины собственных средств соответственно.

Для банков-участников системы страхования вкладов, находящихся по контролем ЦБ РФ или России и (или) имеющих уровень кредитного рейтинга не ниже «A— (RU)» по шкале АКРА и (или) «ruА-», указанные суммы равны пять и 20 процентов соответственно.