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Критерии определения максимальных сумм банковской гарантии пересмотрены
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Критерии определения максимальных сумм банковской гарантии пересмотрены 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство пересмотрело подход к определению максимальных сумм банковских гарантий, выданных одним банков в целях обеспечения уплаты налогов. В частности, из числа критериев убрана величина собственных средств. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 12 мая.
Согласно документу, теперь будут учитываться участие в системе страхования вкладов физических лиц, нахождение под контролем Центробанка России или российского государства, наличие кредитного рейтинга по национальной шкале. Для кредитных организаций, не соответствующих этим критериям, максимальные суммы одной гарантии и всех одновременно действующих гарантий составляют 0,01 и 0,1 процента величины собственных средств соответственно.
Для банков-участников системы страхования вкладов при прочих равных условиях указанные суммы равны 0,1 процента и один процент величины собственных средств соответственно.
Если банк не только является участником системы страхования вкладов, но и имеет уровень кредитного рейтинга не ниже «BBB— (RU)» по шкале АКРА и (или) «гuВВВ-» по шкале «Эксперт РА», то максимальные суммы одной гарантии и всех одновременно действующих гарантий составляют два и 10 процентов величины собственных средств соответственно.
Для банков-участников системы страхования вкладов, находящихся по контролем ЦБ РФ или России и (или) имеющих уровень кредитного рейтинга не ниже «A— (RU)» по шкале АКРА и (или) «ruА-», указанные суммы равны пять и 20 процентов соответственно.
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