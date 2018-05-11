Ещё
Россияне назвали самый достоверный источник информации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне назвали самый достоверный источник информации 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Фонд «Общественное мнение» узнал у россиян, каким источникам они доверяют больше всего. Результаты опубликованы на сайте организации.
Выяснилось, что третий год подряд наши соотечественники проявляют стабильно все меньше и меньше интереса к телевидению, хотя в апреле 2015 года 63% респондентов считали ТВ главным источником достоверной информации.
Теперь каждый пятый опрошенный считает, что самыми правдивыми являются новостные сайты. А вот печатные издания приравниваются респондентами к блогам, соцсетям и форумам — всего 8% россиян признали их наиболее достоверными.
Меньше всего жители РФ верят радио. Из него информацию предпочитают узнавать всего 6% опрошенных.
Стоит отметить, что 27% россиян заявили, что вообще не находят правдивые источники информации.
Ранее специалисты HeadHunter узнали, какой возраст россияне считают оптимальным для выхода на пенсию. Оказывается, лишь 35% работающего населения хотят снизить существующий порог. Еще 53% считают, что утвержденные нормы оптимальны.
360tv.ru: последние новости
Российский Минфин объяснил сокращение расходов на пенсии Мошенники изобрели новый способ обмана россиян Исследование: в России снизились цены на мобильную связь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Юрий Киндрат3
В штаб-квартире ООН угрожали дипломату РФ519
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»502
Лоза отреагировал на русофобское высказывание Скрипки117
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен1394
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение