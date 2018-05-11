Россияне назвали самый достоверный источник информации

Фонд «Общественное мнение» узнал у россиян, каким источникам они доверяют больше всего. Результаты опубликованы на сайте организации.

Выяснилось, что третий год подряд наши соотечественники проявляют стабильно все меньше и меньше интереса к телевидению, хотя в апреле 2015 года 63% респондентов считали ТВ главным источником достоверной информации.

Теперь каждый пятый опрошенный считает, что самыми правдивыми являются новостные сайты. А вот печатные издания приравниваются респондентами к блогам, соцсетям и форумам — всего 8% россиян признали их наиболее достоверными.

Меньше всего жители РФ верят радио. Из него информацию предпочитают узнавать всего 6% опрошенных.

Стоит отметить, что 27% россиян заявили, что вообще не находят правдивые источники информации.

Ранее специалисты HeadHunter узнали, какой возраст россияне считают оптимальным для выхода на пенсию. Оказывается, лишь 35% работающего населения хотят снизить существующий порог. Еще 53% считают, что утвержденные нормы оптимальны.