«Русский Стандарт» выяснил, какие бонусы выбирают владельцы банковских карт

Банк «Русский Стандарт» выяснил, какие дополнительные опции предпочитают держатели банковских карт разного возраста и статуса. В выборку для исследования включены данные о 2 млрд наиболее характерных трансакциях держателей карт финучреждения в 2017 году.

«По итогам исследования важно отметить, что в целом по психологии потребления участники программ лояльности делятся на два типа: есть качественно ориентированные клиенты, а есть ценоориентированные. Ценоориентированные покупатели хотят получить скидку здесь и сейчас. А клиенты, которые ориентируются на качество, могут купить и без скидки, они склонны к накоплению и спокойно относятся к тому факту, что cashback придет в конце бонусного периода, а не мгновенно. Тенденция такова, что среди ценоориентированных клиентов преобладает поколение Х, а качествоориентированные потребители имеют больше разнообразных черт и характеристик», — говорится в релизе.

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По данным «Русского Стандарта», скидки в качестве «надбавки» выбирают в первую очередь клиенты с невысоким доходом, пользующиеся массовыми банковскими продуктами. В эту группу попадали и владельцы карт со средним уровнем дохода (в основном это клерки и предприниматели). Средний возраст держателей карт, предпочитающих скидки, составляет 35—45 лет. Клиенты постарше (с богатым жизненным и финансовым опытом) выбирают моментальную выгоду — получение скидки «здесь и сейчас».

Скидками больше интересуются женщины (66%) и только 34% мужчин. Наиболее популярны скидки в магазинах одежды и обуви, бытовой техники, замыкают тройку лидеров ювелирные салоны.

«Молодым людям до 35 лет недостаточно просто получать выгоду от покупок, им важны игровые элементы в механике начисления бонусов. И это неудивительно: важный атрибут существования миллениала — «фан» (от англ. fun) — все, что делает жизнь легкой и забавной. Таким образом геймификация становится основным приоритетом большинства банков, которые стараются идти в ногу со временем», — отмечают в банке.

Активнее копят и тратят накопленные сash back бонусы мужчины — 70%. Самое большое количество бонусов клиенты «Русского Стандарта» собирают в сегменте «ретейл» (с долей — 45%), на АЗС (29%), а также в ресторанах и в категории «развлечения» (кинотеатры, театры, концерты).

По данным исследования, в эквайринговой сети «Русского Стандарта» средний чек покупки, оплаченной картами любых банков, в прошлом году составил 1 032 рубля (в 2016 году он был больше — 1 198 рублей).

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