Отель на Зоклете продают из-за долгов

Четырехзвездочный отель White Sand Doclet на пляже Зоклет временно не принимает туристов из-за продажи, сообщил источник, знакомый с ситуацией

С его слов, руководство отеля не справилось с кредитом в $150 млрд Сообщается, что отель уже нашел покупателей.

Тем не менее, гостей он пока не принимает. Источники в туристическом бизнесе сообщают, что в русскоязычных туристических компаниях остановлена продажа экскурсий в этот отель.

Пока же отель продается, Зоклет предлагает зарубежным гостям множество альтернатив. Одна из них — находящийся особняком от всех зон отдыха гест Paradise с собственным пляжем.