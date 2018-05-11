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Отель на Зоклете продают из-за долгов
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Отель на Зоклете продают из-за долгов 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Четырехзвездочный отель White Sand Doclet на пляже Зоклет временно не принимает туристов из-за продажи, сообщил источник, знакомый с ситуацией
С его слов, руководство отеля не справилось с кредитом в $150 млрд Сообщается, что отель уже нашел покупателей.
Тем не менее, гостей он пока не принимает. Источники в туристическом бизнесе сообщают, что в русскоязычных туристических компаниях остановлена продажа экскурсий в этот отель.
Пока же отель продается, Зоклет предлагает зарубежным гостям множество альтернатив. Одна из них — находящийся особняком от всех зон отдыха гест Paradise с собственным пляжем.
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