В РСА разъяснили порядок получения выплат по договорам ОСАГО «Дальакфеса»

Российский союз автостраховщиков (РСА) начал осуществлять компенсационные выплаты по договорам ОСАГО, заключенным СК «Дальакфес», сообщили в пресс-службе РСА.

«Если договоры обоих участников ДТП заключены с СК «Дальакфес», то потерпевший подает заявление о компенсационной выплате в РСА. Если договор ОСАГО потерпевшего заключен с одной из действующих компаний, то работает — при соблюдении требований закона — система прямого возмещения убытков, и потерпевший получает возмещение от «своего» страховщика», — говорится в релизе.

В Союзе напомнили, что ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации » не предусматривает прекращения договоров ОСАГО по истечении 45 календарных дней с даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии, поскольку по ОСАГО предусмотрены компенсационные выплаты, осуществляемые из фонда РСА.

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