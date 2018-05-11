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В РСА разъяснили порядок получения выплат по договорам ОСАГО «Дальакфеса»
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В РСА разъяснили порядок получения выплат по договорам ОСАГО «Дальакфеса» 

Банки.ру 1 час назад
Фото: 711.ru
Российский союз автостраховщиков (РСА) начал осуществлять компенсационные выплаты по договорам ОСАГО, заключенным СК «Дальакфес», сообщили в пресс-службе РСА.
«Если договоры обоих участников ДТП заключены с СК «Дальакфес», то потерпевший подает заявление о компенсационной выплате в РСА. Если договор ОСАГО потерпевшего заключен с одной из действующих компаний, то работает — при соблюдении требований закона — система прямого возмещения убытков, и потерпевший получает возмещение от «своего» страховщика», — говорится в релизе.
В Союзе напомнили, что ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» не предусматривает прекращения договоров ОСАГО по истечении 45 календарных дней с даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии, поскольку по ОСАГО предусмотрены компенсационные выплаты, осуществляемые из фонда РСА.
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