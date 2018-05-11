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Минстрой поддержал предложение банков о запрете валютных счетов эскроу в строительстве
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Минстрой поддержал предложение банков о запрете валютных счетов эскроу в строительстве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Минстрой России поддержал ряд предложений крупнейших российских банков по контролю за денежными средствами участников долевого строительства при переходе на банковское сопровождение компаний-застройщиков, говорится в сообщении министерства по итогам совещания у замглавы Минстроя Никиты Стасишина с представителями российской банковской системы.
"Не допускается открытие счетов (расчетных и эскроу) в иностранной валюте", — говорится в списке предложений банков, которые будут учтены при разработке поправок в действующее законодательство.
С 1 июля 2018 года вступает в силу целый ряд ужесточающих требований для застройщиков, работающих на рынке долевого строительства, и начнется переход на банковское сопровождение девелоперов. Реформа предполагает, в частности, принцип, по которому участник долевого строительства, заключая договор, перечисляет средства не застройщику, а на хранение в счет эскроу в банк до момента получения ключей. Банк будет контролировать движение средств на счетах застройщика и не допускать нецелевого расходования средств.
В ходе совещания было принято решение о необходимости более детального регулирования ряда предложений по внесению изменений в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» совместно с банковским сообществом, отмечено в сообщении.
Также министерство поддержало предложения банков о том, что в перечень разрешенных операций для застройщиков следует включить перечисление средств в другой банк в случае закрытия расчетного счета, и обязанность застройщика предоставить в банк документы о регистрации прав собственности и вводе объекта в эксплуатацию для снятия ограничений по использованию счетом.
В совещании приняли участие представители ведущих российских банков — Сбербанк, ВТБ, «Возрождение», Газпромбанк, Альфа-банк, заключается в сообщении.
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