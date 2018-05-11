Теплицы, мангалы и мотоблоки: что покупали россияне перед началом дачного сезона

Эксперты учитывали покупки, сделанные в Сети с середины марта по конец апреля 2018 года.

Аналитики выяснили, что россияне покупают перед дачным сезоном и сколько они тратят на товары для дачи и сада.

Эксперты учитывали покупки, сделанные на Яндекс. Маркете с середины марта по конец апреля 2018 года, а также платежи пользователей за апрель 2018 и 2017 годов на онлайн-площадках, которые работают с Яндекс. Кассой.

Оказалось, что запросы пользователей, связанные с садовыми и дачными товарами, с приходом сезона возрастают и достигают своего пика к майским праздникам. При этом в апреле текущего года в пять увеличился спрос на мангалы по сравнению с данными за март. Помимо этого, в 2,5 раза чаще россияне интересовались грилями, барбекю и коптильянми.

Многие дачники не обошли вниманием теплицы и каркасные сооружения для огородов. Спрос на эти товары вырос в 4,2 раза. Пользователи также чаще стали интересоваться мойками высокого давления, мотоблоками и культиваторами, мини-тракторами и газонокосилками.

Раньше всех готовиться к дачному сезону стали жители юга, где спрос на дачные товары начал расти с середины марта. Самый большой всплеск интереса был зафиксирован на Дальнем Востоке. Жители Центрального региона России начали готовиться к дачному сезону с десятых чисел апреля.

Средний чек на товары для сада и огорода, сделанный через онлайн-кассу, вырос в три раза и составил 5030 рублей. При этом эксперты отмечают, что люди с наступлением тепла начали готовиться и к активному отдыху. Однако средний чек на цветы и растения в эти месяцы снизился на 11 процентов и составил около 3400 рублей.