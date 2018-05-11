Минфин объяснил сокращение расходов на пенсии

Минфин объяснил сокращение расходов бюджета на пенсии

Уменьшение расходов бюджета на выплату пенсий в 2018 году связано с ростом поступлений страховых взносов в Пенсионный фонд России , а не с сокращением пенсий граждан, заявил в пятницу Минфин РФ

"В рамках внесения изменений в федеральный бюджет предусматривается уточнение трансфертов бюджету Пенсионного фонда. Это связано с более высокими темпами поступления страховых взносов в 2017 году, в результате чего были сформированы остатки средств на счетах Пенсионного фонда. Остатки направляются на выплату пенсии в текущем финансовом году, что приведет к снижению трансферта на обеспечение сбалансированности Пенсионного фонда", — говорится в сообщении министерства.

Ранее стало известно, что Минфин РФ предлагает уменьшить расходы из бюджета на пенсионное обеспечение граждан на 51,5 миллиарда рублей в 2018 году. Это следует из проекта поправок в бюджет на текущую трехлетку, опубликованного в четверг.

Пенсионный фонд РФ также уже прокомментировал предложение Минфина, объяснив, что в 2018 году бюджет фонда будет сформирован при использовании переходящих остатков средств 2017 года, которые составили 234,2 миллиарда рублей.

Таким образом, сокращения пенсионных выплат гражданам не предполагается.