Ещё
Доход врио главы Нижегородской области в 2017 году вырос на 7,4 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доход врио главы Нижегородской области в 2017 году вырос на 7,4 млн рублей 

ТАСС 35 минут назад
Фото: nn.ru
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин задекларировал по итогам 2017 года доход в размере 15,7 млн рублей, что на 7,4 млн рублей больше, чем в 2016 году. Об этом сообщается в декларации главы региона, которая размещена на сайте правительства Нижегородской области.
"Общая сумма дохода за 2017 год — 15 млн 737 тыс. 696 рублей (в том числе доход, полученный по предыдущему месту работы и от иных источников)", — отмечается в документе.
Никитина назначили на должность врио губернатора Нижегородской области указом президента РФ 26 сентября 2017 года. До этого, с 2013 года, он работал в должности первого заместителя министра промышленности и торговли РФ. В 2016 году доход Никитина составил 8 млн 323 тыс. рублей.
Согласно декларации, в собственности врио губернатора находится земельный участок (1500 кв. м), жилой дом (171,9 кв. м), квартира (143,7 кв.), два автомобиля — ВАЗ-21011 и УАЗ «Патриот», а также мотоцикл «Ява». На праве пользования у Никитина находятся квартира (56,7 кв.м) и дача (801,7 кв. м). Годом ранее в собственности Никитина была еще одна квартира площадью 45,6 кв. м, которая не значится в сведениях за 2017 год.
Доход супруги врио губернатора за год увеличился на 13 млн рублей и составил 38 млн 763 тыс. рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем у мужа. В список ее собственности входят две квартиры (143,8 и 38 кв. м), два машиноместа и автомобиль BMW X3. Годом ранее в собственности супруги Никитина была треть доли квартиры площадью 62,6 кв. м и земельный участок 3740 кв. м, которые не значатся в декларации за 2017 год.
ТАСС: последние новости
Доходы главы Чувашии за год выросли на 792 тыс. рублей Может ли заемщик не платить по долгам и чем это ему грозит Доходы губернатора Забайкалья в 2017 году снизились почти вдвое - до 2,7 млн рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Мария Шверубович29
Сажать в России будут по новой статье314
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен1109
«Евровидение» без России, Кудрин на госслужбе и другие события дня6
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»466
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение