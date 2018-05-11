Доход врио главы Нижегородской области в 2017 году вырос на 7,4 млн рублей

МОСКВА , 11 мая. / ТАСС /. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин задекларировал по итогам 2017 года доход в размере 15,7 млн рублей, что на 7,4 млн рублей больше, чем в 2016 году. Об этом сообщается в декларации главы региона, которая размещена на сайте правительства Нижегородской области.

"Общая сумма дохода за 2017 год — 15 млн 737 тыс. 696 рублей (в том числе доход, полученный по предыдущему месту работы и от иных источников)", — отмечается в документе.

Никитина назначили на должность врио губернатора Нижегородской области указом президента РФ 26 сентября 2017 года. До этого, с 2013 года, он работал в должности первого заместителя министра промышленности и торговли РФ . В 2016 году доход Никитина составил 8 млн 323 тыс. рублей.

Согласно декларации, в собственности врио губернатора находится земельный участок (1500 кв. м), жилой дом (171,9 кв. м), квартира (143,7 кв.), два автомобиля — ВАЗ-21011 и УАЗ «Патриот», а также мотоцикл «Ява». На праве пользования у Никитина находятся квартира (56,7 кв.м) и дача (801,7 кв. м). Годом ранее в собственности Никитина была еще одна квартира площадью 45,6 кв. м, которая не значится в сведениях за 2017 год.

Доход супруги врио губернатора за год увеличился на 13 млн рублей и составил 38 млн 763 тыс. рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем у мужа. В список ее собственности входят две квартиры (143,8 и 38 кв. м), два машиноместа и автомобиль BMW X3. Годом ранее в собственности супруги Никитина была треть доли квартиры площадью 62,6 кв. м и земельный участок 3740 кв. м, которые не значатся в декларации за 2017 год.