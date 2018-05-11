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Названы регионы с самой доступной мобильной связью
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Названы регионы с самой доступной мобильной связью 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа российских сотовых операторов в апреле нынешнего года по сравнению с августом 2017 года снизилась на четыре процента, до 258,3 рубля. Об этом сообщается в исследовании агентства Content Review.
Снижение цен произошло из-за внедрения тарифов-конструкторов, отмечается в исследовании. По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, если ранее влияние на доступность связи оказывал уровень дохода в регионе, то теперь тарифы сотовой связи изменились во всех регионах и у всех операторов.
«Весной 2018 года абонентам практически всех операторов стали доступны новые тарифы-конструкторы, что позволило значительно оптимизировать расходы на услуги связи», — сказал он.
В исследовании учтены наиболее доступные пакетные тарифы для предоплатной системы расчетов, включающие как минимум гигабайт мобильного интернета и голосовые звонки. Во всех регионах рассматривались тарифы МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» (бренд «Билайн») и Tele2, а также Win Mobile, «КрымТелеком», «СевМобайл» и «Волна Мобайл» в Крыму.
Наиболее доступной связь оказалась в Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской и Магаданской областях, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах. Жители Ингушетии, Дагестана, Чечни, Брянской области и Кабардино-Балкарии платят за услуги сотовых операторов больше всех.
Москва занимает шестое место в рейтинге доступности связи. Средний минимальный тариф в Москве увеличился на восемь процентов до 350 рублей в месяц.
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