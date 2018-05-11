Названы регионы с самой доступной мобильной связью

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа российских сотовых операторов в апреле нынешнего года по сравнению с августом 2017 года снизилась на четыре процента, до 258,3 рубля. Об этом сообщается в исследовании агентства Content Review.

Снижение цен произошло из-за внедрения тарифов-конструкторов, отмечается в исследовании. По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, если ранее влияние на доступность связи оказывал уровень дохода в регионе, то теперь тарифы сотовой связи изменились во всех регионах и у всех операторов.

«Весной 2018 года абонентам практически всех операторов стали доступны новые тарифы-конструкторы, что позволило значительно оптимизировать расходы на услуги связи», — сказал он.

«Мегафона», В исследовании учтены наиболее доступные пакетные тарифы для предоплатной системы расчетов, включающие как минимум гигабайт мобильного интернета и голосовые звонки. Во всех регионах рассматривались тарифы МТС «Вымпелкома» (бренд «Билайн») и Tele2 , а также Win Mobile, «КрымТелеком», «СевМобайл» и «Волна Мобайл» в Крыму