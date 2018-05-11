Налоговики провели «виртуальный рейд» в Сети

Налоговики выяснили, кто ищет заработок в соцсетях и не платит налоги

Ранее УФНС по Тверской области сообщило, что сотрудники налоговой инспекции провели "виртуальный рейд" в интернете и сделали контрольную закупку у производителя кондитерских изделий, проживающего в Пролетарском районе города. После этого кондитера обязали предоставить декларацию о доходах за 2 года и заплатить налоги.

Шанина пояснила РИА Новости, что рейд проходил в рамках налогового контроля. Сотрудники налоговой службы искали в соцсетях людей, оказывающих различные услуги, при этом не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и не предоставляющих налоговую декларацию.

"Искали в самых распространенных соцсетях — "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram. Нашли, конечно, много. Но идентифицировали пока только 29 человек — это те, кто оказывает косметические услуги, фотографов много и много тех, кто пекарским делом занимается", — рассказала собеседница агентства.

У кондитера из Пролетарского района налоговики заказали капкейки — это была первая и пока единственная контрольная закупка.

"Это был случайный выбор, надо сказать… Нам не очень, кстати, понравилась выпечка конкретного проверяемого лица. Второй раз мы бы не стали там ничего покупать", — сказала Шанина, отметив, что при высокой цене качество выпечки у кондитера оказалось хуже магазинного.

Когда "заказчики" забирали пирожные, предложили женщине предоставить декларацию о доходах и заплатить налоги. Остальным выявленным самозанятым жителям Твери направлены уведомления о вызове в налоговый орган "для дачи пояснений". Им, по словам Шаниной, разъяснят порядок налогообложения.

Собеседница подчеркнула, что рейды в Твери и области будут продолжаться, но налогоплательщикам не стоит переживать.

"Надо не беспокоиться, а соблюдать Конституцию, выплачивать законом установленные налоги", — отметила она.