13 миллионов за год: ректор НГУ отчитался о доходах

Ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук отчитался о своих доходах за прошлый год.

Согласно документам, опубликованным на сайте вуза, в 2017 году Федорук получил доход в 13 миллионов рублей — на 6,4 миллиона больше, чем в позапрошлом году. Список имущества ректора за год не изменился. В его собственности — гараж площадью 52 квадратных метра, автомобиль Lexus RX270. Также вместе с супругой ректор владеет квартирой площадью 128 квадратных метров. Жена Михаила Федорука задекларировала годовой доход в 129 тысяч рублей.

Вместе с декларацией о доходах на сайте НГУ опубликовали данные о среднемесячной зарплате руководителей. У Михаила Федорука в 2017 году она составила 423,1 тысячи рублей, у проректоров — от 242 до 321 тысячи рублей.