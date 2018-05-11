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Жириновский предложил запустить соцрекламу против кредитов
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Жириновский предложил запустить соцрекламу против кредитов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил повышать правовую грамотность россиян в финансовых вопросах, начиная со школьной скамьи. Особый акцент, по его мнению, необходимо делать на объяснении вредности кредитов.
Такое заявление глава думской фракции сделал в пятницу на «круглом столе», посвящённом проблеме банкротства физических лиц.
По мнению Владимира Жириновского, в России необходимо запустить социальную рекламу на тему «Не берите деньги в долг», в которой доходчиво должна быть объяснена опасность контактов граждан с банками и микрофинансовыми организациями.
«То есть нужно просвещать людей со школы, в вузах, в коллективах. Нужно говорить открыто: приобретение имущества в собственность — это вред. Только в аренду. Не нравится — перестали платить арендную плату. А если вы собственник, то должны отвечать», — сказал Жириновский.
Такую точку зрения лидер ЛДПР высказал, комментируя статистику, согласно которой в России сегодня насчитывается около 700 тысяч граждан, по формальным признакам которых можно отнести к банкротам — общий долг свыше 500 тысяч рублей и просрочка платежа свыше трёх месяцев.
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