Впереди банков. Как микрофинансовые организации осваивают искусственный интеллект

Интересно, что средние суммы займов в России почти в 10 раз ниже тех, которые берут заемщики в США и Европе. В нашей стране показатель средней суммы по договору займа в 2017 составил около 9 500 рублей. Не смотря на относительно высокие темпы роста, российскому рынку микрофинансирования есть куда расти. Например, при численности населения США всего лишь в два раза больше российского, объем американского рынка МФО превышает российский в десятки раз и составляет около $46 млрд

Доступность кредитов для граждан и предприятий малого бизнеса достаточно сильно зависит от финансовой грамотности населения. Часто потенциальный заемщик не знает о своих возможностях, что полностью исключает их реализацию.

Микрофинансовые организации — ключевое звено в процессе повышения финансовой доступности услуг как для физических, так и для юридических лиц. C развитием интернет-технологий продукты МФО стали на шаг ближе. Основной тренд сейчас — развитие онлайн-займов. В последнее время микрофинансовые организации переключили внимание с расширения филиальных сетей на усовершенствование технологии оценки заемщиков и собственной IT-архитектуры. Практически все крупные коммерческие МФО России осуществили значительные инвестиции в программное обеспечение. Внедрение новейших технологий в области управления бизнес-процессами и рисками позволяет компаниям сократить временные затраты на обработку заявок, оформление и сопровождение займов.

Переход в онлайн

Согласно данным Банка России, по итогам третьего квартала 2017 года количество онлайн-займов составило 25,6% от общего числа всех выданных займов. Конкуренция в онлайн сегменте высока — время рассмотрения заявки и озвучивание результатов обработки кредитных заявок имеет существенное значение. Чем быстрее, тем лучше. В конечном итоге конкуренция только на руку заемщику, ведь ему также важны скорость и технологичность процесса.

Эксперты считают, что сегмент карточных продуктов в ближайшие 10 лет ждут глобальные перемены по причине бурного развития бесконтактных платежей, электронных денег и смартфонов, которые постепенно вытесняют пластиковые карты. На их место приходят мобильные приложения. При выходе на новые рынки микрофинансовые организации уделяют огромное внимание тем продуктам, которые могут заинтересовать технологически подкованную часть населения. Основной акцент делается на создании виртуальных финансовых продуктов для оплаты услуг в интернете и покупок непосредственно в розничных магазинах. Это основной драйвер роста для сегмента онлайн-займов и POS-кредитования.

Микрофинансовые организации вкладывают существенные финансовые и человеческие ресурсы в разработку автоматизированных систем оценки рисков заемщиков. Как правило, при разработке и внедрении систем оценки платежеспособности клиентов участники рынка пользуются логистической регрессией, но в тоже время есть успешные кейсы по внедрению нейросетей. Этот способ оценки рисков самый совершенный на текущий момент. МФО первыми в финансовом секторе нашли ему полноценное применение.

Отдельное направление использования искусственного интеллекта — противодействие мошенничеству и легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Данные системы в кратчайшие сроки могут проанализировать новые методы обмана, подозрительные операции и иные индикаторы, сводя человеческий фактор к минимуму.

Гадание по профилям

На российском рынке уже есть успешные практики по оценке субъектов малого и среднего бизнеса с использованием Big Data. Более развито это направление при работе с физическими лицами. В системе принятия решения микрофинансисты стараются заложить минимум 3-4 источника независимых друг от друга данных. Дополнительным источником информации о заемщике, особенно в онлайн-сфере, становятся данные о поведении человека при заполнении анкеты и активность пользователя в интернет, которая, как правило, анализируется по профилю заемщика в социальных сетях, истории посещения сайтов и так далее.

Самым важным технологическим прорывом в сфере управления кредитными рисками для микрофинансовых организаций стало появление на рынке алгоритмов, анализирующих биометрические данные заемщиков. По экспертным оценкам, с внедрением биометрического скоринга существенно снизился уровень мошенничества со стороны клиентов, так как обмануть сложно настроенные математические алгоритмы практически невозможно.

В последнее время большинство микрофинансовых организация приравнивают себя к финтех-компаниям. Действительно, большинство передовых технологий, в том числе по оценке заемщиков, первыми внедряют именно участники микрофинансового рынка. Традиционные банковские организации слишком долго осуществляют переход на новые технологии, пытаясь сохранить свою клиентскую базу. Однако в последнее время фактор удобства обслуживания, в том числе дистанционного, играет существенную роль при выборе финансовых услуг. На финансовом рынке клиенты становятся все более требовательными, и кредиторы должны отвечать заданному темпу.

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