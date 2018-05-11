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В Приангарье женщина перевела магам 1,5 миллиона рублей, взяв 12 кредитов
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В Приангарье женщина перевела магам 1,5 миллиона рублей, взяв 12 кредитов 

РИА Новости 38 минут назад
ИРКУТСК, 11 мая — РИА Новости. Желая разрешить семейные неурядицы, жительница Иркутской области перевела экстрасенсам полтора миллиона рублей, оформив в банках 12 кредитов, сообщает ГУМВД региона.
По данным ведомства, 58-летняя женщина из Усольского района Приангарья два месяца смотрела телевизионную передачу, где маги по телефону общались со зрителями, обещая разрешить житейские проблемы. Доверившись ведущим, пенсионерка стала переводить деньги на указанный в передаче счет.
"Результатом подобных действий стала потеря полутора миллионов рублей, которые в общей сложности перечислила аферистам потерпевшая. Причем для того чтобы эти деньги найти, женщина оформила 12 банковских кредитов", — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции ОВД «Усольский» решают вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.
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