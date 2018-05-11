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Кредиты от Россельхозбанка «Всем трудящимся» по сниженной ставке
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Кредиты от Россельхозбанка «Всем трудящимся» по сниженной ставке 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Весь май и июнь для сотрудников бюджетных организаций, зарплатных и «надежных» клиентов Банка действует единая ставка — от12% годовых* на потребительские кредиты без обеспечения. Для остальных категорий заемщиков ставка составляет13,5%*.
Комиссии по кредиту отсутствуют, не требуются залог или поручительство. Вы можете выбрать удобную для вас схему погашения кредита, досрочно закрыть кредит без ограничений.
Потребительский кредит выдается на любые цели: вы сможете сделать ремонт, купить мебель, отправиться в путешествие, приобрести технику.
Подать заявку на оформление кредита, ознакомиться с подробной информацией об условиях акции можно во всех офисах Оренбургского филиала Россельхозбанка, по тел. 8 (3532) 77— 53-50.
Полные условия акции «Всем трудящимся» доступны по ссылке
*Ставка действует при согласии клиента на личное страхование по расширенному пакету (страхование жизни, здоровья и потери работы).
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