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Мошенников из Екатеринбурга, присвоивших девять миллионов, ждет суд
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Мошенников из Екатеринбурга, присвоивших девять миллионов, ждет суд 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Предварительное расследование дела о мошенниках, обогатившихся на девять миллионов рублей, завершено. Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области передали материалы в суд. Три женщины и шесть мужчин обвиняются в мошенничестве с кредитами.
По версии следствия, первые эпизоды мошенничества произошли в 2014 году. Хозяйка мебельного магазина начала оформлять кредиты на подставных лиц, используя копии документов, которые оставляли посетители.
«К лету 2015 года количество участников группы увеличилось до девяти. Ими реализовывались несколько криминальных схем», — рассказала корреспонденту «ФедералПресс» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По первой схеме кредиты оформлялись также на посетителей магазина без их ведома. Во втором случае жертвами становились покупатели, которые хотели приобрести мебель в кредит, и оставляли заявки. Сотрудники магазина говорили им, что банк отказал, а сами оформляли займ. Также кредиты оформлялись на людей, ведущих асоциальный образ жизни.
Работали мошенники и на выезде: приезжали в небольшие населенные пункты Свердловской области, предлагали местным устроиться работать вахтой на Север. Люди заполняли анкеты. «Работодатели» уезжали и оформляли по полученным данным кредиты. Жертвами мошенников стали более ста человек. Банкам приченен ущерб более, чем на 9,5 миллионов рублей.
Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
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