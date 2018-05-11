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Гордума Нижнего добавила денег на ремонт кровель образовательных учреждений
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Гордума Нижнего добавила денег на ремонт кровель образовательных учреждений 

АиФ Нижний Новгород 24 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Городская дума Нижнего Новгорода утвердила увеличение финансирование на ремонт кровель образовательных учреждений, поддержав предложение городской администрации. Об этом сообщил председатель Думы Дмитрий Барыкин.
«Мы своевременно приняли решение об увеличении финансирования ремонта кровель образовательных учреждений, чтобы обеспечить проведение конкурсов на выполнение работ в рамках летней ремонтной кампании», — подчеркнул Дмитрий Барыкин.
Бюджетные ассигнования на ремонт кровель увеличены на 52,5 млн рублей. Всего же рост расходной части бюджета Нижнего Новгорода составил 63 млн рублей, в том числе за счет остатков средств, сложившихся на счетах города на 1 января 2018 года.
Отметим, что при этом доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год увеличена на 10,5 млн рублей. Дополнительные собственные доходы городского бюджета получены от продажи земельных участков.
Уточненные параметры бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год составляют:
доходы — 31 340 656 885,13 рублей, расходы — 32 533 161 085,11 рублей, дефицит бюджета — 1 192 504 199,98 рублей.
Увеличение дефицита городского бюджета на 52,5 млн рублей будет компенсировано за счет остатков средств, сложившихся на счетах города на 1 января 2018 года.
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