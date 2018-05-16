Законопроект об исключении ряда норм по исчислению страховых взносов на ОПС внесен в Госдуму 

Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который исключает со следующего года нормы, устанавливающие ограничение предельной величиной базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Документ опубликован в электронной базе парламента.
«Законопроектом предлагается исключить с 1 января 2019 г. нормы, устанавливающие ограничение предельной величиной базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, предусмотренной в ст. 419 Налогового кодекса РФ, в целях установления равных обязанностей застрахованных лиц при уплате страховых взносов всеми категориям налогоплательщиков по установленным тарифам страховых взносов», — говорится в сообщении.
Авторы законопроекта отмечают, что реализация законопроекта с 1 января 2019 г. позволит уже в 2021 г. преодолеть дефицит средств на обязательное пенсионное страхование в бюджете ПФР, прогнозируемый в 2019 г. в сумме 955 млрд руб., а также осуществить поэтапное повышение среднего размера страховых пенсий до 40% от среднего заработка в стране в ближайшей перспективе.