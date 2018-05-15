Володин: временный коэффициент при исчислении налога на имущество не будет расти

В ближайшее время Госдума уточнит параметры расчёта налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости, исключив рост временного коэффициента, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Комментарий политика прозвучал после внесения на рассмотрение палаты проекта закона о порядке исчисления налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости, соавтором которого является спикер Госдумы.

«Поправки в Налоговый кодекс, подготовленные депутатами Государственной Думы, направлены на реализацию Послания Президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года в части уточнения параметров расчёта налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости», — сказал спикер.

«Президент чётко указал, что налог должен быть справедливым и посильным для граждан, а кадастровая стоимость не может превышать рыночную. Эти вопросы мы подробно обсудили с нашими коллегами из регионов на заседании Совета законодателей Российской Федерации Санкт-Петербурге 27 апреля. Подготовленный законопроект — результат нашей совместной работы», — сказал Володин.

Он уточнил, что сейчас при исчислении налога действует временный коэффициент, предусматривающий постепенное увеличение суммы налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, по сравнению с налогом, рассчитанным по инвентаризационной стоимости. Величина такого коэффициента в течение первых пяти лет применения кадастровой стоимости увеличивается ежегодно на 20% (с 0,2 до 1).

«Сегодня в 28 субъектах РФ применяется коэффициент 0,6 (порядок расчёта налога по кадастровой стоимости действует там с 2015 года), в 21 — 0,4, в 15 — 0,2, а в ряде субъектов решение о переходе к налогообложению по кадастровой стоимости не принято вовсе и налог исчисляется по инвентаризационной стоимости с учётом коэффициента-дефлятора. Это привело к значительному увеличению налога на граждан, прежде всего из-за резкого роста кадастровой стоимости объектов недвижимости», — отметил Володин.

По его словам, законопроектом предлагается отказаться от дальнейшего увеличения временного коэффициента, зафиксировав его максимальный показатель на уровне 0,6. «Важно, что в тех 36 субъектах, где налог за 2017 год исчисляется с коэффициентом 0,2 или 0,4, порядок исчисления налога в 2018 году не изменится. И в дальнейшем они смогут довести этот показатель максимум до 0,6. Таким образом, те оставшиеся 40%, на которые должен был вырасти налог, мы отменяем», — сообщил Володин.

Он добавил, что для тех регионов, где исчисление налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости осуществляется с коэффициентом 0,6, законопроектом вводится новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы такого налога не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом. «Мы устанавливаем это ограничение, чтобы исключить возможность существенного увеличения регионом налога за счёт повышения налоговой ставки или кадастровой стоимости», — сказал Вячеслав Володин.

Также, уточнил он, предлагается норма, по которой не может быть перерасчёта в сторону увеличения уже уплаченных в соответствии с пришедшими налоговыми уведомлениями сумм земельного налога и налога на имущество физических лиц.

«Кроме того, в случае, если налог исчислялся по ошибочной кадастровой стоимости, которая в последующем была оспорена, законопроектом предлагается применять изменённую кадастровую стоимость не с года подачи заявления об оспаривании, как это происходит сейчас, а с даты начала применения ошибочной стоимости. То есть, в пользу гражданина законом придаётся обратная сила», — заявил глава палаты.

Володин сообщил, что законопроект разрешает ряд неурегулированных налоговым законодательством вопросов. В частности, предлагается выделить в самостоятельную льготную категорию по уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц детей-инвалидов и уравнять статус собственников жилых помещений и частей жилых помещений, а также гаражей и машино-мест независимо от их расположения.

«Предложенные меры могут привести к выпадению доходов у регионов. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту свидетельствует, что недопоступление в региональные бюджеты в 2018 году может составить около шести миллиардов рублей. Поэтому при работе над федеральным бюджетом мы должны будем предусмотреть компенсацию регионам», — заключил Вячеслав Володин.