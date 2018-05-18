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В Госдуму внесен законопроект о защите детей от «колумбайн-сообществ»
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В Госдуму внесен законопроект о защите детей от «колумбайн-сообществ» 

Агентство «Москва» 9 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Законопроект о защите детей от «колумбайн-сообществ», оперативном выявлении преступников, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную и опасную для их жизни деятельность, и профилактике угроз безопасности жизни детей внесен в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба автора законопроекта, заместителя председателя нижней палаты парламента Ирины Яровой. «Практика показала, что необходимо восполнить пробел в отраслевом законодательстве, уже предусматривающем процедуру оперативного реагирования на распространение информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, включив в этот перечень информацию, направленную на вовлечение ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни. Это так называемые, „колумбайн-сообщества“ и игры по типу „Беги или умри“ и „Фея огня“ и так далее. Таким образом будет прекращен информационный доступ преступника к общению с детьми и преступному влиянию на них. Кроме того, это позволит сформировать общую универсальную норму и меру профилактики», — сообщила И. Яровая.
По ее словам, внесенный проект дает правоохранительным органам механизм оперативного выявления и пресечения преступной деятельности через приостановление доступа к информации и сообществам, организаторы которых вовлекают детей в опасные для их жизни и здоровья действия, в том числе преступные.
«Законопроектом также предлагается незамедлительная передача информации Роскомнадзором в полицию для выявления преступника, расследования и привлечения к ответственности. Кроме того, по предложению Роскомнадзора, законопроектом предлагается сократить сроки для принятия мер с трех суток до одних суток», — сказала парламентарий.
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