В Госдуму внесен законопроект о защите детей от «колумбайн-сообществ»

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Комиссия МГД поддержала проект о снижении ставки налога на прибыль для производителей автотранспорта

ЦБ РФ: Удаленную идентификацию клиентов на первом этапе будут использовать при трех банковских операциях

«Бинбанк» поддержал идею Минфина РФ о введении уникального идентификатора для договоров с заемщиками