В Госдуме предложили изменить порядок исчисления налога на имущество физлиц

Группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным внесла в Госдуму законопроект, которым предусматривается изменение порядка исчисления налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости, свидетельствуют материалы автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности.

«Проект федерального закона … подготовлен в целях реализации послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года в части уточнения порядка исчисления имущественных налогов», — говорится в документе.

В настоящее время, отмечают авторы законопроекта, при исчислении налога действует временный коэффициент, который предусматривает постепенное увеличение суммы налога, рассчитанного по кадастровой стоимости, в сравнении с налогом, который рассчитан по инвентаризационной стоимости.

Величина этого коэффициента ежегодно увеличивается на 20% (с 0,2 до 1) в течение первых пяти лет применения кадастровой стоимости.

При исчислении налога за 2017 год в 2018 году на территории 28 субъектов России применяется коэффициент 0,6, на территории 21 субъекта — 0,4, на территории 15 субъектов — 0,2. В остальных регионах России коэффициент не применяется из-за отсутствия решения о переходе к налогообложению по кадастровой стоимости.

По мнению авторов законопроекта, применения подобного порядка исчисления налога привело к увеличению налоговой нагрузки граждан, в основном из-за роста кадастровой стоимости объектов недвижимости, в связи с чем законопроектом предусматривается отказ от применения такого коэффициента, начиная с исчисления налога за четвертый период исчисления кадастровой стоимости (коэффициент 0,8).

«Одновременно законопроектом вводится новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом. Данный коэффициент будет применяться в тех субъектах Российской Федерации, на территории которых исчисление налога на имущество физических лиц осуществляется с коэффициентом 0,6», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы предлагают применять указанный коэффициент в 2018 году при исчислении налога за прошедший год на территории 28 регионов России, где порядок расчета по кадастровой стоимости действует с 2015 года. При этом в 2018 году в 36 субъектах России, где налог за 2017 год исчисляется с коэффициентами 0,2 и 0,4, порядок исчисления налога не изменится.

Авторы законопроекта также указывают, что, по данным ФНС, предлагаемое законопроектом изменение может привести к недопоступлению по итогам 2018 года доходов в бюджеты России в размере около 6 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 15 июля 2018 года внести изменения в законодательство, предусматривающие изменения порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Соответствующее поручение содержится на портале Кремля по итогам обращения к Федеральному собранию.