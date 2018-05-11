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Электромобили могут освободить от транспортного налога на 5 лет
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Электромобили могут освободить от транспортного налога на 5 лет 

Авторадио 11 мая 2018
Фото: Авторамблер
Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Парламентарии считают, что это позволит стимулировать спрос на такие авто. Если документ будет принят, налоговые каникулы продлятся с января 2019 года до конца 2024-го.
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