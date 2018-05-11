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На Ямале установлен прожиточный минимум на второй квартал
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На Ямале установлен прожиточный минимум на второй квартал 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа утверждена величина прожиточного минимума за II квартал 2018 года, сообщает пресс-служба губернатора.
В расчёте на душу населения прожиточный минимум составил 15 983 рубля. Для трудоспособного населения эта величина несколько выше –16 680 рублей. Для пенсионеров она составляет 12 590 рублей, а для детей –15 908 рублей.
Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается для оценки уровня жизни ямальцев при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ, определения размеров пособий и других социальных выплат, обоснования предоставления государственной социальной помощи малоимущим гражданам.
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