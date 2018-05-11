Россиян хотят озолотить

Минфин РФ разрабатывает предложения по отмене НДС на инвестиционные сделки с золотом и ожидает, что эта мера поспособствует снижению ажиотажного спроса на валюту среди населения.

Сейчас хранить сбережения в золоте невыгдно, так как в таких сделках физлица обязаны уплачивать НДС по ставке 18%. Однако при продаже слитка банку налог инвестору не возвращается.

Продажа слитков в России осуществляется в банках, имеющих лицензию на операцию с драгметаллами. В банках можно купить золотые, серебряные и платиновые слитки, а также палладий.

Ты мое золотко

Что золото как инструмент инвестиций является надежнее любых других, это аксиома. Вопрос в том, почему Минфин РФ решил именно сейчас этот инструмент продвигать, размышляет аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский

«Предлог, что «раскрутка» золота снизит валютный ажиотаж среди населения — предлог странный, потому что никакого ажиотажа, никакой панической скупки валюты не наблюдается, всё происходит в рамках стандартной волатильности. Да даже если и произойдет какой-то ажиотаж, население все равно бросится покупать доллары, а не золото — просто так и удобнее, и привычнее», — сказал он «Ридусу».

Надо четко отделять мух от котлет: как инструмент сбережений и инвестиций, валюта и золото обслуживают разные конечные цели, они не взаимозаменяемые механически, объясняет эксперт.

«Золото всегда было, есть и будет средством инвестиций с очень долгим сроком вложений. Его цена, если смотреть с горизонтом в десять и более лет, неизбежно растет. Но в краткосрочной перспективе золото, как любой товар, может скакать с таким плечом, который у валют не наблюдается — скачки могут достигать в моменте 300 долларов за унцию, то есть около 20−25 процентов», — говорит Голубовский.

В практических терминах, это означает, что покупать золотые слитки в расчете отложить на ближайший отпуск совершенно бессмысленно: даже если Минфин отменит 18-процентный «золотой» налог, наварить на золотом слитке или инвестиционных монетах не получится. Именно поэтому для краткосрочных сбережений валюта предпочтительнее.

Вечный двигатель

В золото есть смысл вкладываться, как правило, в двух случаях. Первый — если вы собираетесь жить вечно. Второй — если вы хотите оставить своим детям надежное, не подверженное конъюнктуре, наследство.

«Золото дает рост, с которым не могут конкурировать никакие ценные бумаги — около 8% в год. При этом даже самая кажущаяся сегодня незыблемой валюта может за десятилетия потерять свой вес — как это стало с британским фунтом, который когда-то занимал в мировой финансовой системе место, которое сейчас занимает доллар США. Может быть, через десять-двадцать лет такое место займет юань. Гадать можно сколько-угодно; но если речь идет о золоте, то предсказать его рост можно совершенно уверенно: такова сама природа эталона стоимости», — объясняет эксперт.

Возможно, причиной инициативы Минфина является не столько забота о населении, сколько беспокойство о благополучии золотопромышленников и федерального бюджета, предполагает он.

«Объемы добычи золота в России постоянно растут, и золотодобытчикам элементарно надо поддерживать на свое сырье спрос. Кроме того, не исключено, что государство таким образом пытается заставить население поделиться с ним наличными деньгами», — выдвигает Голубовский версии, почему Минфин решил «озолотить» россиян.

Небеса обетованные

Золото вообще является самым надежным активом при любых крутых поворотах мировой экономики, говорит старший научный сотрудник Центра экономических и финансовых исследований Наталья Волчкова

«Золото — это всегда safe haven в периоды, когда в мире растут риски для инвесторов. Неспокойные времена пережидать лучше в золоте», — сказала она ранее «Ридусу».

У любого инвестора всегда есть выбор по степени надежности: либо доллар США, либо золото. Поэтому можно ожидать, что бегство от доллара в золото приведет к падению стоимости первого и росту цены второго.

К началу 2018 года скупка золота Центральным банком РФ на 3% превысила показатель за тот же период прошлого года. Впервые в истории Россия обошла Китай по размеру золотого запаса: согласно данным ЦБ РФ, в январе он составил 1857 тонн. Народный банк КНР владел 1843 тоннами.

Это больше, чем все остальные банки мира вместе взятые. В российские резервы уходит 1/8 всего объема золота, добытого на планете.