От возраста к расходам: российские пенсии обретают новый формат

Предложение Минфина сократить расходы на пенсии на 51,5 млрд рублей‍ в рамках проекта поправок бюджета 2018 года не отразится на получателях выплат. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ Константин Ордов.

"Предложение Минфина нельзя воспринимать как стремление урезать пенсии и пособия — этого ни в коем случае не будет. Бюджет на нынешний год принимался при определенных финансовых прогнозах, которые к сегодняшнему дню существенно скорректировались. К примеру, Пенсионный фонд России мог получить определенный нерегулярный доход, который позволил взять меньше на выполнение обязательств из государственного бюджета.

Либо выросло число работающих пенсионеров, которым выплачивается пенсия в полном объеме, что также отразилось на балансе. То есть суммы, зарезервированные на пенсионные и социальные строки расходов, в целом не снижаются — лишь идет корректировка бюджета, чтобы сбалансировать его «в ноль» и выйти без дефицита. Это не означает, что пенсионеры получат меньше или им вовсе откажут в выплатах — это полностью исключено. Просто планы приводят к финансовым реалиям сегодняшнего дня", — отмечает эксперт.

Министерство финансов предлагает снизить расходы на пенсионное обеспечение граждан на 51,5 млрд рублей в текущем году, следует из проекта поправок в бюджет, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство предлагает расходы по разделу «Социальная политика» в целом уменьшить на 52,93 млрд рублей. Также Минфин предлагает урезать расходы на социальное обеспечение в 2018 году на 5,9 млрд рублей. А на меры господдержки инвалидам в 2018 году предлагается выделить на 2,23 млрд рублей меньше, чем в прошлом.

"Пенсионная система в России требует глобального реформирования — это должно было быть сделано еще несколько лет назад, но разразился финансовый кризис. Отсрочить решение проблемы удалось заморозкой накопительной части пенсий, и на 4-5 лет такой шаг действительно дал отсрочку. Однако сейчас проблема вновь становится весьма актуальной и требует решительных действий.

Так, если провести опрос, считают ли получатели пенсию достаточной для поддержания достойного уровня жизни, то мы получим ожидаемые результаты. Большинство пенсионеров выскажутся в негативном ключе, и это логично. Но для увеличения выплат государству нужны дополнительные доходы, а слабый рост российской экономики их не обеспечивает. То есть нужны серьезные шаги по капитальной переделке всей системы, и одним повышением пенсионного возраста здесь не ограничиться. Хотя это один из ключевых моментов реформы", — подчеркивает аналитик.

Глобальная реформа

Накануне компания HeadHunter опубликовала опрос на тему, какой пенсионный возраст россияне считают оптимальным. Только 6% жителей России одобряют повышение этой планки, а 53% респондентов устраивает нынешний возраст выхода на пенсию. Еще 35% опрошенных выступили за снижение сегодняшнего уровня — в РФ он сегодня составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Эта норма была введена еще в 1932 году и не менялась. В большинстве стран мира эта норма составляет 60-65 лет.

О необходимости повышения планки правительство РФ заявляет не первый год. Представленная руководимым экс-главой Минфина Алексеем Кудриным Центром стратегических разработок стратегия предусматривает постепенный рост пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин к 2034 году. Глава правительства Дмитрий Медведев на днях заявил о необходимости «аккуратного» изменения пенсионного возраста. По его мнению, нужно учитывать готовность человека продолжить работу, наличие у него сил и здоровья, изменения в законодательстве о труде.

"Сейчас ни Центробанк , ни правительство не могут позволить себе направить дополнительные доходы на повышение социальных выплат. Потому необходим поиск внутренних источников таких доходов — пенсия должна быть доходом, гарантирующим благоприятные социальные условия. Демографическая ситуация в России же ухудшается, а стандарт медобслуживания населения растет, что тоже требует дополнительных финансов.

На этом фоне очевидно, что сдвиг срока выхода на пенсию — это не попытка экономить на получателях, а поиск дополнительных ресурсов. Эти средства в конечном итоге пойдут на повышение пенсий гражданам, в том числе, на создание дополнительных источников и условий для этого. В такой постановке вопроса противников повышения пенсионного возраста станет заметно меньше.

При этом модернизация пенсионной системы должна дать «возможность для маневра гражданам», стать более адаптированной к запросам граждан. Если кто-то хочет выйти на пенсию раньше, то его никто не ограничит, но это будет сознательный выбор: пенсию при этом человек получит минимальную. Если же гражданин готов трудиться сверх пенсионного возраста, это впоследствии даст существенную прибавку. В грядущей реформе придется учесть много факторов, но она неизбежна", — заключает Константин Ордов.