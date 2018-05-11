Сколько ветеранов сейчас проживает в Архангельской области? 

Сколько участников Великой Отечественной войны проживает в Архангельской области? В 2015 году их было 1736 человек.
В 2017 году в нашем регионе проживают 1084 ветерана, среди них:
— 683 участника и инвалида Великой Отечественной войны,
— 170 граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,
— 231 бывший несовершеннолетний узник концлагерей и гетто.
Средний размер пенсии участников Великой Отечественной войны в регионе составляет 43 826,46 руб., средний размер пенсии граждан, награждённых знаком «Житель блокадного Ленинграда», — 34 042,68 руб.
По данным Отделения Пенсионного фонда России по Архангельской области