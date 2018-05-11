В Белгородской области сотрудница банка забирала себе деньги клиентов

Губкине бывшая сотрудница банка присваивала деньги клиентов, сообщила пресс-служба регионального МВД

По версии следствия, 35-летняя женщина работала менеджером одного из городских банков. Получая от клиентов деньги, предназначенные для погашения кредитов и открытия накопительных счетов, она не вносила их в кассу, а оставляла себе.

Так она похитила 30 тысяч рублей у 51-летней женщины и 430 тысяч рублей у мужчины, который решил открыть накопительный счет. Всего следователям удалось установить четыре эпизода мошенничества. Женщина успела похитить у клиентов более 500 тысяч рублей. Кстати, ранее её уже судили за аналогичные преступления, однако это не помешало её снова устроиться на работу в банк.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество с использованием служебного помещения». Бывшей сотруднице банка грозит до шести лет колонии.