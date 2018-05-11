Главу волгоградской фирмы осудили на 3,5 года за неуплату 32 млн налогов

Суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима 48-летнего гендиректора ООО «Спектр» и фактического руководителя ООО «Старт» Геннадия Долгачева за уклонение от уплаты налогов на сумму в 32 миллиона рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, во II квартале 2013 года, в 2014 году и в I-II кварталах 2015 года мужчина уклонился от уплаты налогов за счет внесения в документы информации о приобретении с/х-продукции с учетом НДС. Однако на самом деле он покупал зерно у нескольких ИП, которые не являлись плательщиками этого налога. Таким образом, он уклонился от уплаты 32 миллионов рублей.

Добавим, что суд также постановил взыскать с гендиректора «Спектра» неуплаченную сумму налога в пользу государства, т.к. его действия причинили ему ущерб.