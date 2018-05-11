Ещё
Главу волгоградской фирмы осудили на 3,5 года за неуплату 32 млн налогов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией
"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией

Главу волгоградской фирмы осудили на 3,5 года за неуплату 32 млн налогов 

АиФ Волгоград 43 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима 48-летнего гендиректора ООО «Спектр» и фактического руководителя ООО «Старт» Геннадия Долгачева за уклонение от уплаты налогов на сумму в 32 миллиона рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, во II квартале 2013 года, в 2014 году и в I-II кварталах 2015 года мужчина уклонился от уплаты налогов за счет внесения в документы информации о приобретении с/х-продукции с учетом НДС. Однако на самом деле он покупал зерно у нескольких ИП, которые не являлись плательщиками этого налога. Таким образом, он уклонился от уплаты 32 миллионов рублей.
Добавим, что суд также постановил взыскать с гендиректора «Спектра» неуплаченную сумму налога в пользу государства, т.к. его действия причинили ему ущерб.
АиФ Волгоград: последние новости
Объем ипотечных кредитов увеличился в Волгоградской области на 80% Когда начнет действовать новый МРОТ в Волгоградской области? Волгоградской области дадут 4,6 млн руб на повышение зарплат бюджетникам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией185
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову219
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать240
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200786
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»1035
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение