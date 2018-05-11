Ещё
Потребительское общество в Вознесенском районе задолжало работникам 350 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией
"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией

Потребительское общество в Вознесенском районе задолжало работникам 350 тысяч рублей 

В городе N 59 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
350 тысяч рублей задолжало работникам по зарплате потребительское общество «Вознесенское». За январь текущего года деньги не получил 21 человек. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Информация из органов соцстраха поступила в прокуратуру Вознесенского района в марте. В ходе проведенной проверки было установлено, что люди действительно не получили зарплату. Только после вмешательства прокуратуры их трудовые права были восстановлены. Работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, руководителю общества объявлено предостережение.
Напомним, руководитель борской строительной фирмы задолжал сотрудникам больше миллиона рублей.
В городе N: последние новости
Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения» «Теперь я над вами подшучу»: 17-летний подросток устроил стрельбу в колледже Квест под названием «Морг» закончился для школьницы госпитализацией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией185
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову219
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать240
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200786
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»1035
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение