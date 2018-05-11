Потребительское общество в Вознесенском районе задолжало работникам 350 тысяч рублей 

350 тысяч рублей задолжало работникам по зарплате потребительское общество «Вознесенское». За январь текущего года деньги не получил 21 человек. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Информация из органов соцстраха поступила в прокуратуру Вознесенского района в марте. В ходе проведенной проверки было установлено, что люди действительно не получили зарплату. Только после вмешательства прокуратуры их трудовые права были восстановлены. Работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, руководителю общества объявлено предостережение.
Напомним, руководитель борской строительной фирмы задолжал сотрудникам больше миллиона рублей.