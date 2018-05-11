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Расходы населения в апреле снизились 

News.ru 1 час назад
Повседневные расходы россиян в апреле заметно снизились. По сравнению с мартом за месяц общие траты сократились на -4,6%, что с учетом инфляции в 0,4% дает падение на -5%. Таковы данные прогноза холдинга «Ромир».
При этом в разрезе года у повседневных расходах наблюдается рост (на 1,8%). Отметим, что реальные, то есть очищенные от инфляции, расходы россиян в минувшем апреле оказались выше аналогичных показателей предыдущих лет.
Эксперты подчеркивают, что в апреле традиционно фиксируется сокращение общих трат в связи с окончание всех возможных праздников. Россияне возвращаются к привычному стилю покупок и даже где-то к режиму экономии.
По мнению старшего аналитика компании «Альпари» Анны Бодровой, впереди — летние отпуска и каникулы, на которые нужно отложить средства. Поскольку доходы не растут, можно попробовать урезать повседневные траты и сэкономить на этом, считает она. В пользу данной версии сигнализирует снижение стоимости среднего чека в магазинах: люди сокращают объем покупок продуктов питания и выбирают товары по акции и специальному предложению.
Апрель в целом, с точки зрения покупок, не самый благополучный месяц: сезонных овощей и фруктов ещё нет, цены на имеющиеся импортные — самые высокие по году. Переписанные в сторону повышения ценники на ряд товаров и продуктов не способствуют потребительскому оптимизму и в отдельных случаях отталкивают от приобретений.
Иными словами, пока тенденция для расходов населения скорее негативная — весь положительный момент основан сугубо на привычных тратах в формате праздника. Повседневная же жизнь остается ровно такой же, как была: режима экономии никто не отменял, подчеркивает представитель «Альпари».
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