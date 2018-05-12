В Твери налоговики потребовали декларацию у кондитера из Instagram

Как пишут местные СМИ, инспекторы провели «виртуальный рейд» во «ВКонтакте» и Instagram. Затем они сделали контрольную закупку и вручили кондитеру уведомление о вызове для дачи пояснений о непредставлении налоговых деклараций. В итоге кондитер как физическое лицо предоставил декларации о доходах за два налоговых периода.