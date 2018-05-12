В Твери налоговики потребовали декларацию у кондитера из Instagram 

Представители местной инспекции сделали заказ, а пришли с проверкой к мастеру, искавшему клиентов в социальных сетях, сообщила Федеральная налоговая служба, передает РИА Новости
Как пишут местные СМИ, инспекторы провели «виртуальный рейд» во «ВКонтакте» и Instagram. Затем они сделали контрольную закупку и вручили кондитеру уведомление о вызове для дачи пояснений о непредставлении налоговых деклараций. В итоге кондитер как физическое лицо предоставил декларации о доходах за два налоговых периода.
В начале мая Минфин предложил ввести с 2019 года налог на профессиональный доход самозанятых граждан: репетиторов, нянь, домработниц и всех прочих, кто оказывает частные услуги, но делает это в основном нелегально. Предполагается, что ставку определят в три процента. В прошлом году российские власти уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговую амнистию, которую затем продлили до конца этого года. Однако успеха она не имела: за все это время на налоговый учет встали меньше тысячи человек.