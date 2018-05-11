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Налоговая пришла к кондитеру из Instagram
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Налоговая пришла к кондитеру из Instagram 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: planet-today.ru
Сотрудники налоговой купили в Твери выпечку у кондитера, продававшего продукцию в соцсетях и при передаче товара потребовали предоставить декларацию о доходах, сообщила федеральная налоговая служба.
По информации тверских СМИ, сотрудники налоговой организовали «виртуальный рейд» в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram, после которого провели контрольную закупку у одного из кондитеров, проживающего в Пролетарском районе города.
«Гражданину вручили уведомление о вызове для дачи пояснений по вопросу получения доходов за оказанные услуги и непредставления налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, неуплаты налога на доходы физических лиц», — передает РИА «Новости» сообщение ФНС.
В ходе проверки кондитер «предоставил декларации о доходах за два налоговых периода с указанием суммы дохода».
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