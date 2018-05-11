Бизнесмен из Башкирии заплатил полмиллиона рублей долга по налогам, спасая от ареста Toyota

Житель Янаульского района задолжал по налогам 540 тысяч рублей, но погашать свой долг не спешил. Тогда к делу подключились судебные приставы.

Пристав-исполнитель отправил должнику уведомление об оплате долга, но тот не отреагировал. В собственности предпринимателя находится Toyota Avensis 2006 года выпуска.

Судебный пристав ограничил автовладельца в регистрационных действиях на машину и ограничил бизнесмену выезд за рубеж. Узнав об этом, предприниматель поспешил погасить задолженность.